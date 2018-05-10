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今日 02:37 國際財經

美國4月財政盈餘創單月紀錄新高

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美國財政部公布，4月財政盈餘為2140億美元，創下單月紀錄新高；原先紀錄新高是在2001年4月創下，當時是1900億美元。

根據公告顯示，稅收大增是導致4月財政盈餘創紀錄的主因。當月的稅收為5100億美元，其中個人稅收上升660億美元。消息未讓人感到意外。美國國會預算辦公室早前已提及有此可能性。4月的政府開支也上升8%，主要是社會保障與公共債務開支上升。

財政部指出，由去年10月起的財政年度首7個月，累計財政赤字為3850億美元，高於前一年度同期的3440億美元。

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