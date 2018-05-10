國際財經

市場已擺脫了美國總統特朗普讓美國退出伊朗核協議後的地緣政治風險擔憂，加上就業數據優於預期，同時通脹亦未見升溫，美股保持升勢，而道指可能錄得2月以來最長連續上漲時間。

截至本港凌晨約零時17分，道指報24762點，升220點或0.90%，成功扭轉2018年初以來累計的跌勢，並重納升軌。紐約期油價格續於近3年半高位徘徊，油股再發力，埃克森美孚股價飆1.7%，工業股升勢亦佳，強生漲1.7%，波音與Caterpillar升幅都超過1%；標普500指數報2721點，升23點或0.88%；納指報7401點，升61點或0.84%，蘋果股價再創歷史新高，最新升1.3%，報189.87美元。

市場繼續關注各項經濟數據表現，美國4月消費物價指數(CPI)按月上漲0.2%，低於市場預期；扣除食品與能源價格後的核心CPI上漲0.1%，亦差於預期上漲0.2%。數據表明，經過通脹因素調整後的4月薪資增幅持平，通脹數據是美國聯儲局作出利率決定時的最重要參考因素之一。

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)早前稱，總統特朗普貿易政策的不確定性，是美國經濟面臨的最明顯風險，可能會促使企業推遲投資。

另外，美國上周首次申請失業救濟人數仍處於近49年以來的最低水平，表明就業市場仍然強勁，尚未出現疲軟跡象，上周首次申領失業救濟人數出乎意料維持於21.1萬人，市場原先估計增至21.8萬人。

Hantec Markets市場分析師Richard Perry表示，市場仍在衡量特朗普關於讓美國退出伊朗核協議並制裁伊朗決定的影響，但市場上的避險情緒並不太高，實際上風險投資偏好看起來仍然非常積極。

紐約六月期油變動輕微，暫回吐0.04%，每桶報71.11美元。ICE美滙指數回落0.32%，報92.83點。紐約六月期金則上揚6.4美元或0.49%，每盎斯報1319.4美元。

歐股普遍造好，英國富時100指數收市報7700點，升38點或0.50%；德國DAX指數報13022點，升79點或0.62%；法國CAC 40指數報5545點，升11點或0.20%；意大利富時MIB指數報24033點，跌232點或0.96%。