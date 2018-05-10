國際財經

市場已擺脫了美國總統特朗普讓美國退出伊朗核協議後的地緣政治風險擔憂，加上就業數據優於預期，同時通脹亦未見升溫，美股保持升勢，而道指可能錄得2月以來最長連續上漲時間。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報24702點，升160點或0.65%；標普500指數報2713點，升15點或0.57%；納指報7386點，升46點或0.63%。

市場繼續關注各項經濟數據表現，美國4月消費物價指數(CPI)按月上漲0.2%，低於市場預期；扣除食品與能源價格後的核心CPI上漲0.1%，亦差於預期上漲0.2%。數據表明，經過通脹因素調整後的4月薪資增幅持平，通脹數據是美國聯儲局作出利率決定時的最重要參考因素之一。

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)早前稱，總統特朗普貿易政策的不確定性，是美國經濟面臨的最明顯風險，可能會促使企業推遲投資。

另外，美國上周首次申請失業救濟人數仍處於近49年以來的最低水平，表明就業市場仍然強勁，尚未出現疲軟跡象，上周首次申領失業救濟人數出乎意料維持於21.1萬人，市場原先估計增至21.8萬人。

Hantec Markets市場分析師Richard Perry表示，市場仍在衡量特朗普關於讓美國退出伊朗核協議並制裁伊朗決定的影響，但市場上的避險情緒並不太高，實際上風險投資偏好看起來仍然非常積極。

歐股方面，英國富時100指數報7689點，升27點或0.36%；德國DAX指數報12988點，升45點或0.35%；法國CAC 40指數報5539點，升4點或0.08%；意大利富時MIB指數報23994點，跌271點或1.12%。