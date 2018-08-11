即巿股評 港股直擊 國際財經

美國撕毀伊朗核協議，並揚言會實施最嚴厲的制裁，市場憂慮伊朗原油出口縮減，將威脅全球石油供應；加上美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少220萬桶，超過市場估計的40萬桶，刺激紐約期油周三(9日)急漲2.08美元(3%)，每桶報71.14美元，攀至3年半高位，單日升幅為一個月最勁。

油價持續攀升，或會加劇環球通脹壓力，市場對美國聯儲局今年加息4次的預期有增無減，導致美國10年期國債孳息率再衝破3厘心理關口，周三曾見3.017厘，為兩星期最高，隨後在該水平爭持。美國債息上揚，美元滙價繼續高企，兌各主要貨幣普遍造好，美滙指數一度升至去年12月22日以來最高的93.416。

國際油價是以美元作買賣單位，美滙指數上升時油價往往會下跌，反之亦然，兩者之間絕大部分時間呈明顯的負相關關係。在過去20年間，紐約期油和美滙指數按周的相關系數(correlation coefficient)高達負0.825。

然而，美滙指數自今年2月中開始反覆向上，迄今已累漲超過5%，與此同時，紐約期油亦由2月份低位一路攀升，至今更錄得逾兩成的升幅，令兩者在過去60天的相關系數達到正0.673。今年美元和油價走勢罕見地同步，實在有違常態。當然，兩者同步上揚的例子，在歷史上也曾發生過，但值得留意的是，上述情況只會出現在高通脹的時期。

本欄上月曾指出，倘紐約期油短期能突破並企穩69美元至70美元，進取型投資者可以黃金比率61.8%約79.32美元為下一個目標(詳見4月13日本欄)。此外，正如本欄日前所言，近期美元持續轉強，美滙指數下一關將挑戰38.2%黃金比率約94.2附近位置(詳見5月4日本欄)。

由此看來，油價與美滙指數似乎仍有一定的上升空間，兩者未來走勢持續同步的機會也不能完全抹殺。若然如此，反映市場開始對於美國通脹，以至加息步伐進一步升溫做好準備，變相支持美元繼續走強。換言之，「強美元、高通脹」或會成為下半年的投資主題，投資者宜細心評估當中的危與機。

港股方面，恒生指數昨天跟隨外圍股市高開，先後升破50天線(約30646點)和100天線(約30773點)，收市創下本月新高，連漲4天。恒指收市報30809點，升273點(0.9%)，主板成交額約932億元，上升股份佔58%。

日線圖【圖】顯示，恒指初步突破由1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線(即三角形頂線)，以及多條主要平均線，而14天RSI亦由下而上升穿50%強弱分界，技術走勢明顯改善。不過，港股過去幾天的成交量略嫌偏低，而上方較大型的成交密集區約在31000點，因此，若恒指短期突破並企穩31000點上方，才可確認升勢能否持續。

信報投資研究部

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