國際財經

紐西蘭儲備銀行在周四(5月10日)凌晨5:00宣布維持基準利率於紀錄低點1.75%不變，符合市場預期。不過，紐西蘭儲備銀行行長奧爾(Adrian Orr)表示利率在未來一段時間仍將維持在該水平，並存在降低的可能，而此前央行預期將於2019年第二季度加息亦被推遲至2019年第三季度。紐西蘭儲備銀行的鴿派聲明令紐元/美元進一步下挫至時段低點0.6901，刷新自2017年12月12日以來5個月新低。

事實上，紐元/美元自4月13日高位0.7394以來累計下跌近500點，除卻因美債息率攀升令美滙指數維持強勁升勢外，紐西蘭國內經濟表現亦令人感到失望。上周三(5月2日)公布的紐西蘭第一季失業率下降至4.4%，好於預期4.6%，創下自金融危機以來最佳水平，但第一季就業人數按年僅增3.1%，遠差於前值按年增長3.7%，第一季平均小時薪資按年增長1.5%，差於前值1.9%。

此外，紐西蘭儲備銀行預期消費者物價指數(CPI)年率增長在2019年6月將達到1.6%，而在2020年第四季通脹率可能觸及目標2.0%，較此前報告中預估2020年第三季觸及目標亦有所推遲，而紐西蘭嚴重依賴的乳製品行業，最新數據顯示全球的乳製品價格在拍賣會下跌幅度進一步擴大至0.6%，差於上期的0.5%跌幅。服務業成本和商品貨物的價格下降，都為未來的通脹進一步上行增加難度。紐西蘭薪資增長疲軟及通脹壓力溫和，將令紐西蘭儲備銀行在更長時間內維持利率不變。

技術分析方面，雖然紐元/美元目前仍受制於日線圖下降通道之內波動，但紐元/美元已連跌3周，除了5月3日短暫反彈之外，滙價已有16日錄得下跌，在紐元極度超賣的情況下，投資者需小心滙價隨時出現走勢逆轉。不過，只要滙價的反彈受制於下降通道頂部阻力0.6950及0.7000之下，後市仍有機會繼續下跌，進一步下探0.6850甚至0.6800水平。今晚20:30將公布美國4月消費者物價指數(CPI)，若數據高於預期將拖累紐元進一步下跌，但若遜於預期將不利於美元反彈，屆時紐元或可趁機反彈。

策略方面，我們根據3月19日策略已於0.7290沽出紐元（下望0.7120，升穿0.7340止損），並於0.7210提前平倉，獲利80點。短期內若紐元/美元反彈至0.6980-0.6990，我們將沽出紐元，下望0.6860，升穿0.7030止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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