國際財經

據韓聯社報道，南韓經濟副總理兼企劃財政部長官金東兗主持召開「加強產業競爭力部長會議」，決定與通用汽車共同投入71.5億元(美元‧下同)，即約557.7億港元，支持南韓通用恢復正常經營。

根據方案，通用汽車和韓國產業銀行(KDB)將分別承擔64億元和7.5億元；通用汽車年內將對南韓通用28億元的全部貸款進行債轉股，為南韓通用設備投資提供36億元。韓國產業銀行年內將出資7.5億元進行設施投資。

此外，政府還批准了零部件廠商、韓國通用所在地區援助方案。