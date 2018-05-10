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油價升逾3% 創三年半新高

美國退出伊朗核協議，以及美國原油庫存跌幅較預期高的消息，推動外圍油價創下三年半高位。紐約6月期油收市升2.08美元或3%，報每桶71.14美元，單日升幅是4月10日以來最大。

油價3年半高 道指收漲182點

油價升至3年半高位，能源股帶動美股上揚，道指尾段一度漲226點，收市稍回順報24542點，升182點或0.75%。埃克森美孚收市揚升2.3%，雪佛龍（Chevron）升1.7%；能源板塊抽高2.1%，帶動標收市升0.97%；納指升1%，谷歌母企Alphabet彈高2.7%，輝達（Nvidia）創新高漲2.1%，蘋果升0.7%。

金融市場焦點簡訊

‧美國10年期債息再突破3厘心理關口，曾高見3.017厘，是兩周以來最高

‧ICE美滙指數曾升至93.42，其後回落0.1%至93.058，仍然徘徊於5個月高位

‧紐約6月期金跌70美仙或0.5%，收市報每盎斯1313美元

‧美國總統特朗普表示，三天內宣布他計劃與北韓領導人金正恩會晤的細節

‧亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克：白宮貿易政策不確定性，或引致商界不敢投資

‧英國富時100指數收市升1.28%；德國DAX指數升0.24%；法國CAC 40指數升0.23%

‧馬來西亞大選官方選舉結果顯示，前首相馬哈蒂爾領導的反對派希望聯盟勝出

‧新華社引述國務院總理李克強稱，中方同意給予日本2000億元人民幣RQFII額度

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.38，低見6.3827，收跌108點子，創3個半月新低

沃爾瑪1248億購Flipkart近八成股權

沃爾瑪(Walmart)同意以約160億美元，收購印度電商Flikpart Group約77%股權。

外圍公司焦點簡訊

‧高通晶片集團額外動用100億美元進行股份回購

‧傳媒大亨梅鐸控制的21世紀霍士第三財季純利按年升7.3%至8.58億美元，收入下滑2%

‧21世紀霍士以9.1億美元，向Sinclair廣播公司收購美國7個地區電視台

‧沃達豐同意以約225億美元的價格，收購Liberty Global在四個歐洲國家的業務

【新股追蹤】捷榮超購162倍 40手穩獲一手

咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際(02119)公布招股結果，本港公開發售部分錄得超額認購約161.94倍，啟動回撥機制，令該部分比例增至50%，一手2000股，中籤率為15%，認購40手方穩獲一手。

中興:現金充足 積極與美方溝通撤拒絕令

中興通訊(00763)公布，自美國於4月20日發出禁止當地企業未來7年向中興出售零部件的命令後，中興主要經營活動已無法進行。不過，公司目前現金充足。

本地焦點簡訊

‧ADR港股比例指數收報30645點，比恒指昨日收市升109點

‧夜市期指收報30410點，較昨日恒指收市低水126點

‧港滙持續弱勢，周三再觸及7.85的弱方兌換保證水平，惟暫未有促使金管局承接沽盤

‧華潤置地(01109)4月總合同銷售金額按年增33.93%，首4個月累計按年升22.77%

‧華潤置地(01109)4月在杭州、大連等地收購11幅地塊，涉約107.07億元人民幣

‧權益披露顯示，新加坡政府投資機構GIC周二增持北京汽車(01958)，持股比例首度超越5%

‧中芯(00981)首季盈利2937.7萬美元，按年跌57.91%