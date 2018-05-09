國際財經

美國宣布退出伊朗核協議並擬實施最高程度的制裁，全球石油供應面臨威脅，刺激油價回升至3年半高位，能源股帶動美歐股市上揚，亞股因地緣政治局勢惡化而偏軟。美元繼續高企，美國10年期債息再次突破3厘的心理關口，金價受壓。

略為高開的道指，尾段一度漲226點，高位攀至24586點，收市稍回順報24542點，升182點或0.75%。油股埃克森美孚收市揚升2.3%，雪佛龍（Chevron）升1.7%；能源板塊抽高2.1%，帶動標收市升0.97%；納指升1%，谷歌母企Alphabet彈高2.7%，輝達（Nvidia）創新高漲2.1%，蘋果升0.7%。歐洲三大股市同樣受能源股刺激，英股最強，收升1.28%，德股和法股分別漲0.24%和0.23%；亞股普遍偏軟，日股低收0.44%，南韓股市跌0.24%。

沙地承諾穩定供應

市場憂慮伊朗原油出口縮減，將導致全球石油供應下降，以及美國原油庫存跌幅較預期高的消息，推動油價反彈至周一高位，刷新近3年半紀錄。紐約6月期油收升2.08美元或3%，報每桶71.14美元，單日升幅是4月10日以來最大。布蘭特7月期油升2.36美元或3.2%，報每桶77.21美元，也是2014年11月以最高。

伊朗是石油出口國組織（OPEC）第三大產油國，每日生產約380萬桶原油，佔全球產量4%。美國恢復對伊朗制裁將令當地石油出口減少，沙地阿拉伯已發聲明承諾化解供應下降的影響，料將會跟其他油組成員國商議，填補伊朗的缺口。

ICE美滙指數曾升至93.42，其後回落0.1%至93.058，仍然徘徊於5個月高位。歐羅兌美元曾跌至今年低位1.1823美元，其後反彈至1.1858，低於前一天的1.1864。英鎊兌美元報1.3550，前一天為1.3546。日圓兌美元報109.73，前一天為109.12。

美10年期債息再升穿3厘

美國債息上揚，10年期債息升見3.017厘，是兩周以來最高，之後在3厘附近爭持；2年期債息也升至2008年9月以來新高，最高報2.55厘。紐約6月期金跌70美仙或0.5%，收市報每盎斯1313美元。