國際財經

美國退出伊朗核協議後，美元滙價升勢暫停，但維持在多月高位，以及美國股市與油價上揚，外圍金價周三輕微低收，連續第三天回落。

紐約6月期金跌70美仙或0.5%，收市報每盎斯1313美元。

期金收市時，ICE美滙指數跌0.1%至93.02。Gold Mining執行副總裁Jeff Wright表示，金價短期內預期處於介乎1300至1320美元的區間窄幅徘徊格局，但是相信夏天可回升至1400美元。

7月期銀升0.4%，收市報每盎斯16.539美元。