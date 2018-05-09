國際財經

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美國總統特朗普的貿易政策不確定性是目前經濟面對的最明顯下行風險，可能引致美國商界不敢進行投資。

博斯蒂克指出，接觸到區內的商界人士提出上述可能性，而貿易政策憂慮一旦令投資萎縮，稅改預期產生的正面效應會被抵消。

博斯蒂克又相信，消費者未有因稅改顯著增加開支。不過，他仍認為，美國經濟增長可能較預期快，通脹接近目標，勞動市場保持緊俏，聯儲局應該再加息兩次。

他估計，通脹可能升逾2%指標一段時間，但不足以成為更快加息的理由。