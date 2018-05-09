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今日 02:11 國際財經

油價飆逾3% 道指反覆升超過200點

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市場仍消化美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議、並重新制裁這個產油國的消息，油價攀升推動能源股周三上揚，美股道指反覆造好，踏入尾段升逾200點。

截至本港時間約凌晨1時58分，道指報24564點，升204點或0.84%，盤中曾衝上高位24576點，升幅為216點；標普500指數報2698點，漲26點或0.99%；納指報7337點，升70點或0.97%。

埃克森美孚股價揚2.55%

油股埃克森美孚股價上揚2.55%，報80.09美元；雪佛龍漲2.13%。輝達(Nvidia)彈1.56%，報254.32美元，盤中創歷史新高見254.82美元。

特朗普昨日宣布美國退出伊朗核協議後，美國紐約原油與倫敦布蘭特原油期貨價格均走低。特朗普表示，美國準備制裁伊朗、限制該國石油出口，使市場擔心全球原油供應將變得緊張。

不過，油價今日顯著反彈，主要因為美國重新制裁伊朗這個石油出口國組織(OPEC)成員國兼產油大國，可能造成中東地區原油生產受到干擾，而這種局面有利於推動油價攀升。紐約6月原油期貨現時每桶報71.19美元，升2.13美元或3.08%，高位曾觸及71.36美元；倫敦布蘭特期油報77.11美元，漲2.26美元或3.02%。

ICE美滙指數報93.01，微跌0.08%。WSJ美滙指數持平報86.59。

美10年期債息重上3厘

在原油期貨價格反彈的同時，美國國債孳息率亦上漲，10年期債息升2.1個基點，報2.999厘，高位曾攀至3.017厘。能源價格上漲提高了通脹預期，使作為固定收益資產的國債價格承壓，而通脹上漲亦增加美國聯儲局面臨的壓力，使其需要採取更加激進的加息措施。

經濟數據方面，美國4月生產者價格(PPI)按月上漲0.1%，低於預期上漲0.2%。分析稱，由於貨物和服務成本放緩，美國4月PPI按月和按年增幅均不及預期，這可能會緩解此前對通脹壓力迅速增加的擔憂。

另外，今日發表講話的聯儲局官員包括亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)等。

歐股方面，英國富時100指數收市報7662點，升96點或1.28%；德國DAX指數報12943點，升30點或0.24%；法國CAC 40指數報5534點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報24266點，升124點或0.51%。

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