國際財經

阿根廷周二向國際貨幣基金組織(IMF)求助，據報所要求的信貸額度達300億美元。阿根廷的經濟危機再次爆發，並困擾國際投資市場，投資者開始憂慮，阿根廷會否掀起新一輪貨幣危機。

過去兩周半，阿根廷貨幣披索大幅貶值11.9%，今年初至今急挫21.4%，周二兌美元創下歷史新低，周三雖然擺脫低位，但1美元仍然可兌換22.5850披索。

阿根廷央行一直試圖避免披索大幅貶值，以防止經濟進一步惡化，上周將指標利率調高至40厘，兩周內累計上調1275個基點或者12.75厘，以遏止披索急速下滑。市場參與者表示，阿根廷央行如要以緩慢而可持續的速度干預市場，預料每天需要不多於3億美元的資金才能應付。

阿根廷的外匯儲備近期大幅減少超過50億美元，當地央行於是對金融機構實施外滙管制。滙商表示，外滙管制通常不是一件好事，可能會導致經濟下滑。

阿根廷金融動盪的根源，是該國對美元融資的過度依賴。摩根士丹利貨幣分析員包括Hans W. Redeker寫道，美國利率上升和美元走強，導致阿根廷等依賴美元國家的資金成本變得昂貴。也有分析員稱，新興市場貨幣走弱，也加劇披索遭到拋售的壓力。由於阿根廷的經常賬赤字脆弱，以及貨幣政策和外匯干預時機缺乏明確性，都加劇披索被抛售烈度，預料披索還有下跌空間，已趕上巴西雷亞爾本月貶值速度。過去兩周半，雷亞爾兌美元貶值5.4%。

在馬克里(Mauricio Macri)當選總統兩年半後，阿根廷的經濟開始埋伏禍根，馬克里2015年12月就職時，就解除貨幣管制，導致披索走弱。

信貸評級公司穆迪投資在報告中寫道，直至2019年中，阿根廷企業所面對的貨幣風險仍將維持偏高。至於阿根廷會否為全球市場掀起新一輪金融風暴，則仍待觀察。