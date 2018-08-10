即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普一如預期宣布退出伊朗核協議，美股周二低開後表現反覆，惟三大主要指數收市均變動不大。美元兌主要貨幣續走強，美滙指數升穿93關口。阿根廷披索兌美元仍受壓，據報阿根廷正與國際貨幣基金組織(IMF)磋商，尋求300億美元貸款。但正如本欄周二提到，目前除了拉丁美洲及土耳其貨幣走勢較弱之外，現階段未見阿根廷的貨幣危機進一步蔓延至其他新興市場。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)早前表示，市場已清楚美國的循序漸進加息計劃，未來會繼續保持貨幣政策透明度。從其言論來看，聯儲局的加息步伐應該不至於令市場意外；不過，他也提及全球央行開始收緊貨幣政策，所產生的風險仍不容忽視。

不同資產類別皆面對嚴重的不確定性，個別華爾街大行開始呼籲投資者增加現金比重。當中，最新加入「現金為王」(Cash is King)行列的高盛股票策略師Christian Mueller-Glissmann認為，儘管波動率從高位回落，惟短期市場信心仍會處於較低水平，理由是經濟增長與通脹的前景惡化，令央行政策愈趨不明朗。他預期債券價格續受壓，而股市則只會反覆橫行。

高盛傾向看淡固定收益資產(fixed-income assets)，給予「債券」減持評級。該行贊成提升現金比重，主要反映了短期美國政策存在不少變數，包括貿易談判和即將舉行的中期選舉。相對而言，高盛對股票的看法依然樂觀，至少認為目前經濟增長良好，出現衰退的機會較低，步入熊市的風險不大。不過，短期股市潛在回報有限，增加現金比重無疑有助降低投資組合風險。

商品方面，油價周二表現波動，既因美國決定退出伊朗核協議，特朗普更表明，將對德黑蘭政府實施強而有力的經濟制裁，導致油價震盪。InfraCap總裁兼旗下MLP ETF基金經理Jay Hatfield指出，除非特朗普可以說服其他盟國重新實施制裁，否則伊朗產油活動料不會明顯受影響。

Jay Hatfield預期，當油價升至每桶70美元以上時，美國的石油生產商便會逐步增加鑽井，這將限制油價的升幅。因此，估計今年油價大致在60美元至70美元之間上落。

然而，不少看好油價的分析認為，一旦伊朗威脅重啟核設施，與美國出現激烈對抗，勢推動油價進一步上漲。WTRG Economics能源經濟學家James Williams估計，短期市場焦點或轉為關注委內瑞拉5月20日舉行的總統選舉。他指委內瑞拉4月份的鑽機數目已跌至15年來低位，但面對國內經濟危機惡化，又缺乏資金周轉，原油產量或難以顯著回升。

目前伊朗核問題隨時加劇區內的局勢動盪，加上宏觀環境不利因素持續發酵，油價穩步攀升並不應感到意外。

港股方面，恒生指數連升第三個交易日，收報30536點，漲133點(0.4%)，惟主板成交金額縮減至842.8億元。技術走勢顯示，恒指雖然收復20天線，但續受制於由1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線(即三角形頂線)【圖】，暫未擺脫反覆待變格局。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容