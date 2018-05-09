國際財經

市場仍消化美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議、並重新制裁這個產油國的消息，油價攀升雖然推動能源股上揚，但美股中段一度回軟，目前反覆靠穩。

截至本港時間晚上約11時30分，道指報24373點，升13點或0.05%；標普500指數報2678點，升6點或0.26%；納指報7273點，升7點或0.1%。

特朗普昨日宣布美國退出伊朗核協議後，美國紐約原油與倫敦布蘭特原油期貨價格均走低。特朗普表示，美國準備制裁伊朗、限制該國石油出口，使市場擔心全球原油供應將變得緊張。

不過，油價今日顯著反彈，主要因為美國重新制裁伊朗這個石油出口國組織(OPEC)成員國兼產油大國，可能造成中東地區原油生產受到干擾，而這種局面有利於推動油價攀升。紐約原油期貨現時每桶報70.9美元，升1.84美元或2.66%；倫敦布蘭特期油報76.92美元，漲2.07美元或2.77%。

在原油期貨價格反彈的同時，美國國債孳息率亦上漲。能源價格的上漲提高了通脹預期，使作為固定收益資產的國債價格承壓，而通脹上漲亦增加美國聯儲局面臨的壓力，使其需要採取更加激進的加息措施。

經濟數據方面，美國4月生產者價格(PPI)按月上漲0.1%，低於預期上漲0.2%。分析稱，由於貨物和服務成本放緩，美國4月PPI按月和按年增幅均不及預期，這可能會緩解此前對通脹壓力迅速增加的擔憂。

另外，今日發表講話的聯儲局官員包括亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)等。

歐股方面，英國富時100指數報7649點，升84點或1.11%；德國DAX指數報12929點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5526點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報24271點，升129點或0.53%。