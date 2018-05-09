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今日 20:53 中國財經 國際財經

I Squared購海航旗下歐洲物流業務

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海航集團繼續處置資產以償付債務，落實向美國基建投資基金公司I Squared Capital，出售其持有的TIP Trailer Services，但I Squared沒有透露交易條款及作價。

《華爾街日報》上月26日引述消息人士稱，海航集團擬以超過10億歐羅出售TIP Trailer。

海航於2013年與私募投資公司Bravia Capital聯手向通用電氣(GE)子公司收購TIP Trailer Services，後者在英國、法國等16個歐洲國家以及加拿大，提供貨運、庫儲等物流服務。

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