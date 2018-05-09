國際財經

上周五(5月4日)公布的美國就業數據好壞參半，儘管4月非農就業人口僅新增16.4萬人，遜於預期的19.2萬人，但4月失業率下跌0.2%至17年半低位3.9%，倫敦金在短暫的「上躥下跳」之後回升至1313.8美元收市，全周仍錄得下跌0.29%。

鑒於近期美債息率攀升為美元帶來支持，美滙指數已連續3周反彈，美元的強勢壓制了倫敦金的進一步反彈空間，金價在周一(5月7日)升至日內高點1318.9美元後再度走軟。

事實上，周二(5月8日)下午美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在瑞士發表講話稱，儘管美國聯儲局自2015年12月以來已經上調基準利率，但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆，而當天稍早前美國達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Steven Kaplan)亦指美國勞動力市場緊俏，應該逐步移除寬鬆措施。聯儲局官員的鷹派表態進一步支持美滙指數上升，令倫敦金一度下挫至三個交易日以來最低1306美元。

不過，周二(5月8日)深夜美國總統特朗普(Donald Trump)再放「嘴炮」，宣布美國退出伊朗核協議，恢復對伊朗的最高級別制裁。特朗普稱美國希望阻止伊朗擁有核武器。消息一出，美國傳統盟友英法德三國發出聯合聲明稱將恪守伊朗核協議，美國前總統奧巴馬(Barack Hussein Obama)稱放棄伊朗核協議是嚴重錯誤。考慮到特朗普此舉可能令伊朗未來頂住制裁壓力而恢復鈾濃縮活動，以色列又一直對伊虎視眈眈，故中東政治不穩定性有所增強，避險情緒升溫令倫敦金「鹹魚翻身」並反彈至1317.7美元，基本收復日內全部跌幅。

可惜倫敦金的反彈再度受阻於1317/1318美元區域(日線圖下降通道頂部阻力，同時也是1365.1至1301.7美元下跌浪的23.6%斐波那契回吐水平)，今早金價升至1316.7美元後再度回落，下午一度跌至日內低位1304.2美元。若以技術分析而言，金價走勢仍然疲弱，若短期內不能突破升穿1320美元，金價有機會再度下探1300美元關口甚至進一步跌至1290美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1316美元/1317美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，目標1306美元，升穿1320美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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