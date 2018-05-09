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據路透引述消息人士報道，中國專注服務女性的時尚電商平台美麗聯合集團，有意在美國上市，計劃於今年下半年首次公開發行(IPO)中融資5億元(美元‧下同)。

美麗聯合集團於2016年成立，由在線時尚零售商美麗說及其對手蘑菇街合併而成，合併時估值約為30億美元。消息人士稱，該集團已委任摩根士丹利牽頭安排該上市交易，瑞士信貸和華興資本亦會也參與。

消息人士指出，由於亞馬遜、阿里巴巴和京東等電商巨頭都已在美國上市，美麗聯合集團相信美國投資者會更熟悉電商業務模式。