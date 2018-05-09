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國際貨幣組織(IMF)發表報告指，亞太地區的經濟前景依然強勁，仍是全球經濟最有活力的地區，預計亞洲經濟在今明兩年將增長5.6%，但通脹仍將疲軟。

在美國財政刺激措施的推動下，強勁、基礎廣泛的全球經濟增長和貿易，預計將為亞洲的出口和投資提供支持，而寬鬆的金融狀況也應該能夠支撐國內需求。

其中，IMF預計，中國GDP增長預計將放緩至6.6%，在一定程度上反映了當局收緊金融、住房和財政政策的措施；預期明年GDP增長6.4%。

IMF又表示，日本的增長已連續八個季度超過潛在水平，預計今年GDP增長1.2%，仍將保持強勁。在印度，繼貨幣更換措施及商品和服務稅的實施對經濟造成暫時干擾後，增長率預計將回升到7.4%。

不過，IMF警告，經濟前景面臨的風險目前處於平衡狀態，但中期內偏於下行，亞洲仍可能受到全球金融狀況突然大幅收緊的影響，太長時間的寬鬆狀況，可能導致槓桿程度和金融脆弱性進一步上升。過度承擔風險行為及金融風險，向非銀行機構轉移可能加劇這些脆弱性。

另外，全球化帶來的好處，並未得到平等分享，並且正如近期的關稅措施和聲明突出顯示的，各國轉而實施內向型政策是另一種風險，有可能對國際貿易和金融市場造成破壞。地緣政治緊張局勢也是另一個重要的風險來源。