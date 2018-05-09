國際財經

【新股追蹤】聚利寶暗盤飆46%

在創業板上市的星馬餐飲集團聚利寶(08527)掛牌前夕，暗盤表現造好。耀才暗盤交易中心資料顯示，聚利寶暗盤以最高位0.73元收市，較招股價0.5元，升46%。

公司焦點簡訊

‧招股文件顯示，虎牙擬周五到美國IPO，以12美元的最高發行價計，集資1.8億美元

‧電商京東(JD.com)首季收入升33%至1001億元人民幣，優於預期的988億元

‧廣發証券(01776)擬非公開發行不超11.8億股A股，集資不超150億元人幣

‧比亞迪股份(01211)4月銷售汽車3.74萬輛，按月下跌13.44%

‧光大證券(06178)4月純利8229.61萬元人民幣，按年增長30.17%

‧長城汽車(02333)今年首4個月銷量總計33.84萬輛，按年增3.39%；單計4月份按年增11.79%

‧中國銀河(06881)4月純利1.24億元人民幣，按年下跌54.86%

伊核震散油價 道指收市回穩

美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議，拖累紐約油價顯著受壓，但金融市場大致表現平靜，美股道指反覆靠穩，收市反彈2點，報24360點，尾段最多曾挫158點；納指升1點；標指下滑不足1點。

特朗普:美國退出伊朗核協議

美國總統特朗普周二宣布，全面退出2015年簽署的伊朗核協議，將對伊朗採取「最高級別」的經濟制裁。分析認為，美國的行動將加劇中東局勢動盪，甚至觸發軍備競賽。

特朗普嚴厲制裁伊朗 油價跌幅收窄

金融市場焦點簡訊

‧紐約6月期油曾大跌4.3%，收市收復部分失地，僅跌2.4%，每桶報69.06美元

‧ICE美滙指數升0.4%至93.112點，是去年12月以來首度突破93點水平

‧紐約6月期金跌40美仙，收報每盎斯1313.70美元

‧英國富時100指數收市跌1點，德國DAX跌0.28%，法國CAC 40跌0.17%

‧英國藥廠Shire獲日本同業武田(Takeda)正式落實收購，出價453億英鎊

‧港股夜期收報30082點，較昨日恒指收市低水321點

‧ADR港股比例指數收報30393點，較港收市跌9點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.37，低見6.3714，收市跌27點子，創3個半月新低

中美世貿互攻訐 中國指責美國濫用決策

中國與美國在貿易問題上口誅筆伐。中國常駐世貿組織(WTO)大使張向晨，指責美國綁架WTO仲裁小組成員遴選程序，濫用WTO決策機制。美國副貿易代表、新任WTO大使謝伊(Dennis Shea)則批評WTO的仲裁存在問題，中國的觀點表明北京活在幻想中。