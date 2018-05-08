國際財經

美國總統特朗普事先張揚於香港時間周三凌晨2時公布是否退出伊朗核協議，由於曾有報道指特朗普會繼續遵守協議，其後又有消息說最終會退出，市場訊息混亂，拖累紐約6月期油曾大跌4.3%，其他市場表現平靜，美股反覆靠穩，歐股偏軟，亞股則普遍造好。加息預期繼續利好美元，美滙指數升至5個月高位，金價則受壓。

道指反覆回升2點收市

道指尾段最多挫158點，回落至24198點，但收市反覆反彈2點，報24360點；納指升1點；標指下滑不足1點。歐洲股市普遍走軟，德股跌0.28%，法股低收0.17%，英股則接近持平。亞股方面，受惠科技股表現理想帶動，日股升0.2%。

油價周一升至4年高位，惟華府突然提早在8日宣布是否退出伊朗核協議，投資者擔憂將進一步加劇中東地緣政治亂局，惟其後突然傳出特朗普不會退出協議，只會增加制裁，紐約期油踏入尾市一度急挫至每桶67.63美元，收市收復部分失地，報69.06美元，僅跌1.67美元或2.4%。布蘭特7月期油收市跌1.32美元或1.7%，報每桶74.85美元。

美滙指數突破93關

對於全球關注美國今年加息步伐，聯儲局主席鮑威爾周二表示，市場已清楚美國的循序漸進加息計劃，加息將不會對全球市場和新興經濟體帶來衝擊，未來會繼續保持貨幣政策透明度，但不能排除各國央行收緊貨幣政策產生的風險。

市場調低英國及歐洲央行緊隨美國加息步伐預期，利好美元持續上揚，特朗普公布退出伊朗核協議後，美元保持在四個月新高水平，ICE美滙指數升0.4%至93.112點，是去年12月以來首度突破93點水平。歐羅兌美元跌至1.1861，前一天為1.1923。英鎊兌美元回落至1.3542，前一天為1.3555。日圓兌美元報109.10，前一天為109.09。另外，土耳其穩定里拉對抗通脹的能力受質疑，兌美元創新低，最低見1美元兌4.3里拉。

強美元局部抵消投資者對中東局勢的憂慮，紐約6月期金仍跌40美仙，收報每盎斯1313.70美元。