國際財經

美國總統特朗普周二宣布，全面退出2015年簽署的伊朗核協議，不再為德黑蘭政府豁免經濟及石油出口制裁。分析認為，美國退出核協議除了損害自身信譽，亦勢將迫使多股勢力一同回應，隨時加劇區內局勢動盪，甚至觸發軍備競賽。

在特朗普宣布伊核決定前，紐約6月期油跌2.98%，報每桶68.62美元。伊核決定公布後油價收窄跌幅，報69.43美元，跌1.84%。

伊核決定公布前，紐約6月期金跌40美仙，收市報每盎斯1313.70美元；伊核決定公布後，金價由跌轉升，最新報每盎斯1316.90美元，較全日收市升0.21%。

美股道指由跌轉升，最新升8點，報24366點。

特朗普指責核協議縱容伊朗發展核武，是錯誤做法，會帶來「災難」。特朗普又批評伊朗過往所作出的承諾是在撒謊，並引述以色列情報文件稱，伊核協議是可怕的單方面交易。特朗普稱，美國將對伊朗採取「最高級別」的經濟制裁。

在特朗普宣布伊核決定前，以色列加強軍事防備，軍隊全面進入戒備狀態。

訪美的英國外相約翰遜(Boris Johnson)，周一亮相特朗普經常觀看的晨早新聞節目，稱認同現時核協議存有瑕疵，亦須阻止伊朗發展彈道道彈計劃。他警告特朗普不要「把嬰兒連同洗澡水一同倒去」，勿把協議的好元素一併丟棄，又認為美國一旦退出，須回應局勢往後走向的疑問。

歐洲多國外交官事前已經作最壞打算，認為特朗普留在核協議的機會渺茫。分析指出，一旦伊朗跟隨美國退出核協議，並重新開展核計劃，跟德黑蘭素有積怨的沙地阿拉伯亦會爭取擁核，將為中東局勢更添混亂。至於特朗普3年內便主動撕毁美國與多國一同簽訂的核協議，或會影響北韓討論棄核議題時的取向。

伊朗副總統賈漢吉里(Eshaq Jahangiri)表示，已為美國退出核協議作萬全準備，又認為跟美國談判是「天真」。然而，伊朗民眾明顯擔心經濟受拖累，事先大手購入美元避險，伊朗貨幣里亞爾昨日跌至新低。