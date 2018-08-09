即巿股評 港股直擊 國際財經

伊朗核問題到了關鍵一周，刺激紐約期油4年以來首次升穿70美元，帶動能源股向上，並引領美股承接上周五升勢，周一道指最多漲216點，惟尾段回吐部分升幅，收市升94點(0.39%)，連續3天上揚；標指漲0.35%，能源板塊升0.38%；納指彈0.77%。

截至上周，已有超過1500家美國上市公司派發首季成績表。最新數據顯示，已公布業績的美股中，高達69.7%企業盈利較預期好，而收入比預期高的美股更佔72.3%，兩項皆延續2017年第四季的佳績。

上月底美股開始公布首季業績時，本欄曾引述市場研究機構Bespoke的分析指出，不論業績表現好壞，統計美股在業績公布後當天股價平均錄得0.2%單日跌幅，並須提防出現反高潮，即盈利報捷，企業股價卻未獲提振(詳見4月24日本欄)；幸而最後未有發生這種慘況。

最新數字顯示，截至上周，統計派發成績表的美股，當天股價平均變幅已變為正值，平均錄得0.29%單日升幅，總算為美股帶來一點好消息。

若按照板塊劃分，從【附圖】可見，電訊、房地產和公用股等防守性板塊明顯較受股民捧場，3個板塊在公布業績後單日平均分別錄得1.36%、1.17%和0.85%升幅。反之，必需消費品(Consumer Staples)與工業股在發表首季成績表後，分別平均錄得0.83%和0.33%跌幅。

此外，能源股、非必需消費品和醫療保健板塊的平均單日表現亦遜於整體平均單日表現。

隨着美股首季業績期進入尾聲，以及美國聯儲局5月議息結果已出爐，環球金融市場焦點重返中美貿易談判上；首輪談判後，中美雙方就如何減少逆差尚未達成共識。

中國首席經濟顧問、國務院副總理劉鶴將於下周訪美，再度與美國經貿團磋商，預期圍繞中美貿易戰的話題將繼續燃燒、發酵，令股市表現變得更波動。

港股方面，恒生指數昨跟隨外圍股市高開，收復30000點大關，其後漲幅不斷擴大，曾先後升破10天線(約30342點)及20天線(約30437點)，最多飆449點。恒指收報30402點，急升408點(1.36%)，主板成交額約1032億元；上升股份只有59%，略嫌偏低。

技術走勢顯示，恒指過去3個多月以來，保持在三角形的鞏固形態內運行；日前下試三角形底線(約29800點)後企穩回升，昨天雖然收復10天線，惟仍受制於上方阻力30700點左右位置，即1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線(亦即三角形頂線)，相當於目前50天線及100天線附近位置。

值得留意的是，經過近月來的反覆上落後，恒指於29885點至31085點間已形成一個成交密集區。

後市發展端視恒指究竟向上突破，還是向下跌穿這個運行3個多月的三角形形態(目前這個三角形頂線和底線分別收窄至30700和29850點)，當出現突破走勢後，上述的成交密集區便成為主要的支持區或蟹貨阻力區。

信報投資研究部

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