國際財經

市場關注美國總統特朗普明日凌晨就伊朗核協議的決定，美股早段向下。

截至本港時間晚上約9時38分，道指報24311點，跌46點或0.19%；標普500指數報2665點，跌6點或0.26%；納指報7244點，跌20點或0.29%。

數據方面，美國稍後將會公布3月JOLTS職位空缺，而美國石油協會(API)亦會披露上周原油庫存等數據。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報70.14美元，跌0.59美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報75.81美元，跌0.36美元或0.47%。