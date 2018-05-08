國際財經

白宮指中國代表團將於下周赴美，重啟貿易談判，加上美國總統特朗普明日凌晨將公布有關伊朗核協議的決定，投資者偏審慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7573點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12889點，跌58點或0.45%；法國CAC 40指數報5509點，跌21點或0.39%；意大利富時MIB指數報24007點，跌537點或2.19%。

數據方面，英國4月樓價下跌3.1%，遜於市場預期，並創2010年9月以來最大跌幅。美國4月NFIB中小企業樂觀程度指數104.8，略高於預期及前值的104.7。

美國聯儲局主席鮑威爾在預先準備的講稿中表示，聯儲局加息對全球金融市場及新興市場經濟體構成的風險，或沒有像許多人想像的那麼大，惟亦須同時關注全球冒險意願的變化。另外，歐洲央行指出，央行的公司債購買計劃大幅降低借款成本，提高歐羅區企業的發債規模，大幅拉低此類債券孳息率的差距。

至於美滙指數升破93水平，創今年新高。道指期貨暫報24265點，跌36點。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報69.92美元，跌0.81美元或1.15%；倫敦布蘭特期油最新報75.54美元，跌0.63美元或0.83%。