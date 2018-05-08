國際財經 即巿股評

周一(5月7日)因逼近伊朗核協議最後期限，市場憂慮美國總統特朗普(Donald Trump)或強硬退出伊朗核協議進而導致中東原油供應大幅下滑，加之伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)上周日(5月6日)警告稱美國退出伊核協議會成為「歷史性的遺憾」，不確定因素一度推動6月紐約原油攀升至日內高位70.84美元，刷新自2014年11月28日以來逾三年新高。令人意外的是，特朗普其後在推特上宣布將5月12日的最後期限提前至周三(5月9日)凌晨2時，屆時將宣布有關伊朗核協議的決定，該消息雖然一度觸發紐約期油多頭鎖定獲利平倉，令油價從高位急挫逾1.8%並推動美元/加元再度反彈至1.2900附近區域，但油價最後亦回升至70美元附近整固。

值得一提的是，石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯此前達成的歷史性協定取得了極佳的效果，已經完成了97%的過剩庫存清理目標，但沙特能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)表示仍然遠未達到另外一項提高石油和天然氣生產投資的重要目標，因此應當繼續限產措施。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)也贊同稱庫存回歸5年均值水平並不意味着必須停止減產，OPEC與俄羅斯的聯合減產行動的持續或將為油價提供進一步上行動力。

另一方面，上周二(5月2日)公布的加拿大2月季調後國內生產總值(GDP)按年增長3%，按月增長0.4%，均好於市場預期按年增長2.8%，按月增長0.3%，靚麗的經濟數據刺激了市場對加拿大經濟前景的樂觀預期，而北美自由貿易協定(NAFTA)談判亦取得顯著進展，眾多因素有望為加元帶來支持，從而限制美元/加元進一步上行空間。

今日(5月8日)美元/加元終於突破近期阻力區域1.2900-1.2920，最高升至1.2984，刷新自3月21日以來的一個半月新高。若以技術分析而言，美元/加元突破短期整固區間1.2800至1.2920的頂部阻力，並且維持於日線圖的上升通道內波動，後市應該繼續向上，進一步挑戰1.3000關口甚至1.3050-1.3100區域。但若特朗普宣布全面退出伊朗核協議而引致油價大漲及市場動盪，投資者需小心美元/加元隨時將掉頭回落。

策略方面，我們根據4月18日策略已於1.2625買入美元(上望1.2770，跌穿1.2580止損)，並於1.2770平倉，獲利145點。短期內若美元/加元回落至1.2900-1.2910區域支持，我們將買入美元，上望1.3040，跌穿1.2860止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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