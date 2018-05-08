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今日 15:52 國際財經

鮑威爾:逐步加息須關注市場變化

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美國聯儲局主席鮑威爾在預先準備的講稿中表示，聯儲局加息對全球金融市場及新興市場經濟體構成的風險，或許沒有像許多人想像的那麼大，惟亦須同時關注全球冒險意願的變化。

鮑威爾將在國際貨幣組織(IMF)及瑞士央行主辦的一場政策會議上發表講話。

他稱，雖然近數年聯儲局利率決議，對於新興市場的資本進出影響不大，但可能有些投資者和機構仍未對預期中的加息做好準備。

鮑威爾又稱，隨着政策逐步正常化，風險偏好將得到密切關注，聯儲局將盡可能清晰地與外界溝通，以協助調和市場預期，避免市場動亂。

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