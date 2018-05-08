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今日 15:14 國際財經

武田同意4903億收購Shire

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日本武田藥品(Takeda Pharmaceutical)同意以460億英鎊(約4903億港元)，收購英國罕有病藥開發商Shire。如果交易獲得股東通過，將是2000年以來最大宗藥廠收購個案。

武田為爭取Shire股東的支持，早前將收購的現金部分提高至30.33美元。

兩家公司稱，根據交易條款，Shire投資者每股將獲得30.33美元現金和0.839股武田新股，或1.678份武田的美國預託證券(ADS)。

交易完成後，Shire股東將持有約一半的合併後集團股份。

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