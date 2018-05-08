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美國企業被禁止向中興通訊(00763)出售零部件後，《華爾街日報》報道，台灣監管機構授權一家智能手機芯片供應商向中興通訊銷售產品。

聯發科技發言人表示，該公司已獲准恢復向中興通訊出口芯片。聯發科技供應一系列中興智能手機中使用的芯片組，雖然這並不能解決所有問題，但分析人士表示，恢復出售芯片是中興通訊修復其供應鏈的重要一環。

美國商務部上個月發出禁令，禁止企業未來7年向中興通訊(00763)出售零件，中興通訊表示，此舉切斷了該公司的關鍵部件來源，並且危及公司的生存。