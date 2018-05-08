國際財經

路透引述消息人士稱，美國總統特朗普周二將提出涉及150億美元(1170億港元)的削減開支建議，包括民主黨支持的兒童醫療保險計劃中減少約70億美元。

有關削支金額低於此前傳聞中的600億美元。

華府官員表示，削減對象將包括「未指定用途的款項餘額」、或是尚未支出的款項。他並稱，削減開支措施將不會對兒童醫療保險計劃本身產生影響。

該官員稱，目前的削減開支要求不會影響兩黨在2月達成的兩年期預算協議。更多的削減計劃還在擬定之中，另一份大規模削減開支計劃將在今年稍後提出。