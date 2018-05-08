國際財經

白宮:中國代表團下周抵美 重啟貿易談判

白宮宣布，中國負責經濟事務的最高級別官員、國務院副總理劉鶴，將於下周抵達美國首都華盛頓，重啟兩國之間的貿易談判。

紐油破70美元 道指收市攀升94點

紐約期油升破每桶70美元，推動能源股向上，美股道指周一連升三天，最多漲216點，收市上揚94點或0.39%；標指升0.35%；納指攀升0.77%。蘋果連續第二個交易日刷新紀錄，一度漲2.1%，收市回順升0.72%；「股神」畢非德稱，非常看好蘋果股票，想擁有100%的股權。

油價創逾三年新高 特朗普公布伊核時間表後回落

美國油價周一突破每桶70美元，是2014年底以來首度。紐約6月期油收市升1.5%，報70.73美元。總統特朗普披露，周二下午二時將公布伊朗核協議問題的決定，紐約油價跌穿70美元。

中國4月外儲回落 外管局料未來保持穩定

金融市場焦點簡訊

‧中國4月外滙儲備31248.52億美元，較3月少179.68億美元，數字差過預期

‧美國里士滿聯邦儲備銀行總裁Thomas Barkin：聯儲局將持續加息

‧ICE美滙指數升0.2%至92.745，創去年底以來最高

‧紐約6月期金收市跌60美仙或少於0.1%，報每盎斯1314.10美元

‧租車集團Hertz Global首季淨虧損2.02億美元，每股經調整虧損1.58美元，收入升8%至21億美元，預測是1.26美元與19.7億美元

‧美國黑石(Blackstone)將以76億美元現金，收購商業地產資產管理商Gramercy Property Trust

‧歐股Stoxx Europe 600指數收市升0.64%，報389.51點，是2月1日以來最高收市水平

‧港股夜期收報29848點，升91點，較昨日恒指收市29994點，低水146點

‧ADR港股比例指數收報30079點，較恒指香港收市高84點

‧人民幣兌美元在岸價收報6.3649，較上日(4日)下午4時30分收市跌60點子

阿里影業15個月虧損逾16億人幣

本地公司焦點簡訊

‧阿里影業(01060)截至3月底止15個月股東應佔虧損16.59億元人民幣，不派息

‧雅居樂(03383)以總代價14.9億元人民幣，取得廣東省佛山市一幅商住地塊

‧雅居樂(03383)今年首4個月累積預售金額294.7億元人民幣，按年增7.99%

‧中海發展(00688)今年首4個月累計合約物業銷售額約859.81億元，按年增長12.78%

‧越秀地產(00123)今年首4個月累計合同銷售金額約142.36億元人民幣，按年升10.72%

‧國瑞置業(02329)今年首4個月實現簽約銷售總額約32.4億元人民幣，按年增長1.38%

‧碧桂園(02007)今年首4個月實現合同銷售金額約2575.2億元人民幣，按年增26.14%

‧合生創展(00754)今年首4個月合約銷售金額約25.94億元人民幣，按年跌15.34%

‧陽光100中國(02608)4月合同銷售額約9.55億元人民幣，按年下跌9.13%

‧瑞安房地產(00272)今年首4個月合約物業銷售額20.54億元人民幣，按年增5.93%

‧綠城中國(03900)公布，綠城集團今年首4個月累計合同銷售金額約239億元人民幣，其中歸屬於綠城中國的權益金額約132億元，按年下跌2.22%

‧寶龍地產(01238)今年首4個月合約銷售總額86.08億元人民幣，按年增55.6%

‧吉利汽車(00175)4月份總銷量12.89萬部，按年增長49%，按月則增長6%

‧龍源電力(00916)今年首4個月累計完成發電量1828.83萬兆瓦時，按年增加18.06%

‧中信証券(06030)4月純利8.97億元人民幣，按年增2.37倍

‧海通證券(06837)4月純利4.52億元人民幣，按年下跌4.16%

‧廣發証券(01776)首4個月純利14.06億元人民幣，按年減少26.3%

‧華泰證券(HTSC)(06886)4月純利1.65億元人民幣，按年跌55.16%

‧中州證券(01375)4月份純利1868.38萬元人民幣，按年下跌39.57%

‧國泰君安(02611)4月純利3.52億元人民幣，按年減少17.41%

‧招商證券(06099)4月純利2.21億元人民幣，按年增長3.76%

‧澳優乳業(01717)預計首季純利約1億元人民幣，較去年同期增加約53.87%