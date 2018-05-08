國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，活躍投資者ValueAct Capital持有價值12億美元(93.6億元)的花旗集團股份。

據悉，ValueAct是在過去四至五個月增持上述花旗股份。有關股份相當於花旗的0.7%股權。

另外，路透引述一封ValueAct給客戶信件稱，除了上述花旗股份外，該基金還持有價值10億美元的美國學生貸款巨擘沙利美(Sallie Mae)股份。

ValueAct預期，花旗可能在未來兩年向股東回饋500億美元。