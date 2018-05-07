國際財經

美股高開高走，延續了上周五非農就業數據推動的漲勢，加上油價上漲、美元攀升和企業併購消息等，均利好投資氣氛，而聯儲局官員講話繼續受到市場關注。

截至本港時間晚上約11時，道指報24444點，升182點或0.75%；標普500指數報2677點，升14點或0.53%；納指報7270點，升61點或0.85%。

上周五公布的4月非農就業報告積極樂觀，令投資者繼續看好市場。而本周的經濟數據中，最受市場關注的將是消費者價格指數(CPI)，美國聯儲局(FED)承認美國通脹已有改善，令人更加確信今年加息的步伐會比先前預期要快，故周四出爐的物價數據，可能鞏固投資者的觀點。

分析指出，聯儲局目前暗示今年還會再加息兩次，但通脹數據若力道夠，可能會堅定對這兩次之外，還會有一次加息的預期。投資者將留意聯儲局官員的講話，而今日發表講話的聯儲局官員包括里士滿聯儲行長巴金(Tom Barkin)、芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)及達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)等。

另外，地緣政治關係仍是市場焦點之一，投資者將繼續關注有關伊朗核協議的言論。美國總統特朗普必須在周六(12日)前決定是否放棄該協議，如果美國退出伊朗核協議，則將導致重新對伊朗實施經濟制裁，使其原油出口受到阻礙，並降低全球原油供應量；同時，國際貿易關係仍備受關注，市場觀望中美貿易關係的最新發展。

個股方面，「股神」畢非德指若果股價合適，將會繼續增持蘋果股票，該股股價繼續破頂，現升逾1%。Gramercy Property Trust股價大漲逾15%，此前這家商業不動產管理公司表示，將被黑石集團(Blackstone)收購，交易價值76億美元。

歐股上揚，德國DAX指數報12930點，升111點或0.87%；法國CAC 40指數報5521點，升5點或0.1%；意大利富時MIB指數報24468點，升133點或0.55%。英國今日假期休市。