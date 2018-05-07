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今日 20:36 國際財經

畢非德睇好蘋果股票 想全資擁有

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「股神」畢非德(Warren Buffett)接受CNBC採訪時，再次唱淡比特幣。他指出，比特幣本身並不創造任何價值，購買這種非生產性資產時，唯一期待的就是下個人願意以更高價購買。

對於巴郡首季增持蘋果7500萬股，畢非德重申非常看好蘋果股票，更指想擁有其100%的股票。他表示，欣賞蘋果各項活動所帶來的經濟價值、蘋果的管理層，以至其思考方式。

他又稱，在買入蘋果股份時，已知悉該公司會回購股份，因此現時持有5%的股權，在若干年後，毋須動用任何資金下，持股可能會增加至6%或7%。

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