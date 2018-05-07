國際財經

近期公布的英國經濟數據普遍令人失望，其中第一季國內生產總值按年增長1.2%，遠低於預期1.4%增長，而上周公布的三大採購經理指數(PMI)，只有建築業PMI高於市場預期，而製造業PMI和服務業PMI都遜於市場預期。尤其是糟糕的英國服務業PMI數據引發市場憂慮，Markit首席經濟學家指出令人失望的服務業數據將強化投資者對於英倫銀行5月10日不會加息的預期，而市場預計英倫銀行5月加息的概率已降至9.8%，遠低於3月底時的90%。據相關調查顯示，多數受訪經濟學家認為英倫銀行5月將維持0.5%的利率不變，並且一致預期央行官員將下調2018年英國增長預期，沒人預計2020年之前的英國國國內生產總值(GDP)與消費物價指數(CPI)會上升。

與此同時，脫歐談判這個長久以來的「心病」亦再次發作。5月2日英國內閣會議談判破裂，英國首相文翠珊(Theresa May)和保守黨內部人士就英國關稅安排出現對立而承受巨大壓力，一方面以英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)為首的脫歐派人士擔心文翠珊會把英歐貿易體制聯繫得過於緊密，威脅如果首相堅持與歐盟的「關稅合作夥伴」計劃，外交、貿易與脫歐三位大臣將集體辭職，而另一方面部分支持留在關稅同盟的保守黨人士正計劃加入反對黨工黨陣營，這意味著文翠珊當前無論同意脫歐派還是留歐派的要求，她都會面臨巨大的反對聲浪，更何況內閣官員們尚未對達成什麼樣的關稅協議獲得一致意見。

渺茫的英國5月加息前景與時不時發作的脫歐難題令英鎊/美元上周先後跌穿1.3700與1.3600兩大支持。儘管上周五(5月4日)公布的美國4月非農就業新增職位只有16.4萬個，不及預期的19.2萬個，平均時薪按月增長亦只有0.1%，但美國4月失業率意外下跌0.2%至十七年半低位3.9%，而且美國聯儲局兩位官員威廉姆斯(John Williams)與博斯蒂克(Raphael Bostic)對今年加息次數預期樂觀，令美滙指數先跌後升，進而觸及日內高點92.91，拖累英鎊/美元在上周五刷新全周最低至1.3485，雖然匯價尾盤反彈至1.3534附近，但全周仍錄得1.80%的跌幅。

技術分析方面，周線圖顯示英鎊/美元在4月17日觸及近兩年新高1.4376後連續三周下跌，並且跌穿周線圖上升通道底部支持1.3800，不利於中長期走勢。目前日線圖顯示英鎊的下行通道完好，表明下跌動力仍然充足，滙價有機會進一步下探1.3430(從1.1904至1.4376上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)甚至更低水平。不過，英鎊在短短三周內已下跌近900點，日線圖RSI顯示匯價處於超賣水平，因此若本周四英倫銀行意外加息或其聲明較市場預期鷹派，將會為英鎊/美元提供大幅反彈之機。

策略方面，短期內若英鎊/美元跌至1.3420/1.3430區域，我們將買入英鎊，上望1.3590，跌穿1.3380止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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