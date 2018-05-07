國際財經

美國之前公布的薪資數據表現溫和，降低了聯儲局加快加息的風險，但中美貿易緊張及伊朗核協議截止期限臨近，促使投資者保持警惕，惟在油價上揚支持下，歐股中段保持升勢。

截至本港時間傍晚6時13分，德國DAX指數報12865點，升45點或0.35%；法國CAC 40指數報5519點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報24397點，升62點或0.26%。英國今日假期休市。

道指期貨暫報24278點，升50點。

美國政府在對中國的貿易談判中採取強硬姿態，分析指出，中美貿易談判幾乎沒有明顯進展，可能使貿易戰擔憂重燃。德國作為歐洲最大的對美國出口國，超過100萬個工作機會與此相關，因此德國極力想避免歐盟與美國發生貿易戰。

另外，英倫銀行本周料將維持利率不變，央行政策前景再度上演一次急轉彎，但央行現在可能很難說服投資者今年還將加息，因為經濟數據表現疲軟及英倫銀行行長卡尼態度審慎的談話，皆出乎市場意料，令原本數周前市場還預期5月加息的機會大減。由於英國經濟前景不明朗，且英國脫離歐盟的條件遠遠未談妥，卡尼或在周四會議上將採取比較保守的態度。

油價升至接近2014年底高位，因美國將決定是否退出伊朗協議，重新對伊朗實施制裁。紐約原油期貨現時每桶報70.39美元，升0.67美元或0.96%；倫敦布蘭特期油報75.53美元，升0.66美元或0.88%。