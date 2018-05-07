國際財經

路透引述消息人士透露，世界黃金協會(WGC)計劃推出1隻管理費較低的新黃金交易所買賣基金(ETF)。

消息人士表示，世界黃金協會的新基金費率將在25個基點左右。

世界黃金協會現有的黃金ETF SPDR Gold Trust(GLD)，收費為40個基點，亦即投資價值的0.4%。消息人士指出，協會兩隻基金的目的在於吸引不同的參與者，新產品目標是那些希望管理費用偏低的長期持有者，而GLD的目標則是金融投資者，這些投資者利用該基金的規模和流動性，以較低成本買賣倉位。

世界黃金協會對此不予置評。