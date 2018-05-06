國際財經

伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh表示，該國支持油價處於合適水平，不支持油價高企。其後，副石油部長Amir Hossein Zamaninia補充說，60至65美元的油價是合宜的。

兩名官員的評論顯示，伊朗與沙地阿拉伯在油價看法上可能有所不同，因為後者支持保持油市處於緊俏水平，以推動油價上升。

Zanganeh指出，油價大幅波動，不利於石油業界進行投資規劃。不過，他沒有評論美國可能退出伊朗核協議，以及恢復對該國的石油產品禁運等情況。