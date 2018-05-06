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今日 00:38 國際財經

美股本周聚焦通脹指數 鮑威爾講話成關鍵

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美國股市上周微跌收市。投資界預期，華爾街本周聚焦美國消費物價指數，以便對美國通脹走勢有明確看法，然後評估美國聯儲局加息前景。同時，聯儲局高層的言論也是關注重點。

回顧美國股市，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數雖然在上周五因蘋果創新高而扳升，但累計全周，依然下滑0.2%。

展望本周，美國政府將於當地時間周四早上公布4月消費物價指數，市場預期為升0.3%，遠勝前一月的下跌0.1%；核心消費物價指數預期升0.2%，與前一月相同。按年計，消費物價指數預期升2.2%，略高於前一月的2.1%。

除了消費物價指數，市場也關注其他經濟數據，包括生產價格指數、上周初領失業救助人數、密芝根大學消費者情緒指數。

通脹走勢一向被視為聯儲局衡量加息的重要指標。美國上周五公布的就業數據低於市場預期，工資增長放緩，令到市場關注通脹勢頭是否有變，因此本周的消費物價指數，將成為分析員評估息率動態的重要指標。

另外，多名聯儲局高層也會在本周先後發言，最觸目的是聯儲局主席鮑威爾在瑞士出席研討會的發言，而副主席夸爾斯、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克、里士滿聯邦儲備銀行總裁Thomas Barkin、達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭、芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯，以及聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德等，也安排了公開演講。

另外，本周只有40間標普500指數成分股公布業績，反映藍籌業績期漸近尾聲；周一有Tyson食品與Hertz租車；周二有迪士尼、萬豪、Valeant藥廠、電藝、京東；周三有Groupon、Roku、新浪、Anheuser Busch Inbev；周四有新聞集團、Nvidia、Dropbox等；周五有湯森路透。

在歐洲，大部分焦點集中在英倫銀行議息會議，但預期該間央行不會改變現行利率政策。

此外，有投資者也關注中國本周公布的經濟數據，包括周二公布的4月貿易數據。

其他方面，中美兩國就貿易問題的商討，也是令人關注的消息。

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