訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:48 國際財經

畢非德:中美不會做蠢事影響雙贏利益

放大圖片

「股神」畢非德(Warren Buffett)在巴郡(Berkshire Hathaway)股東大會期間，談及中美貿易關係時表示，中美兩個都是具智慧的國家，不會做一些極度愚蠢的事，認為中美兩國在今後一段長時間，在經濟和其他方面會是超級大國，任何緊張關係都不應該影響雙方在貿易上的雙贏利益。

畢非德續稱，美國在貿易方面表現良好，中國的表現也相當好，唯一的問題是有時候一方稍微佔了點優勢。美國及中國是全世界最大威力的國家以及經濟體系，有很多共同的興趣及利益，大家也都非常注意這兩個國家，這將是一個雙贏的局勢。

他相信，中國一段時間後最終會變成和美國一樣強大的經濟體，雖然和美國經濟機制不同，但中國也有很好的經濟機制，儘管面臨着增長煩惱，相信中國擁有光明的未來。

對於虛擬貨幣，畢非德認為它的結局將非常慘，虛擬貨幣不像土地或公司般產生價值，人們可能會像去年那樣對虛擬貨幣趨之若鶩，但熱潮過後，糟糕的結局就要出現，這樣的交易也往往吸引騙子。

投資前景方面，畢非德仍認為股票長線增長仍然吸引。他以在1942年分別投資1萬美元於股市與黃金為例，投資股市這筆投資今日價值達5100萬美元，但投資於黃金，現在價值大約40萬美元。通過數字證明，股市在長遠較黃金更有可能帶來利潤。

此外，畢非德還提到今年他滿88歲，8在中國是吉利的數字，所以今年可能適合在中國做一筆收購。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。