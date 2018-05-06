國際財經

「股神」畢非德(Warren Buffett)在巴郡(Berkshire Hathaway)股東大會期間，談及中美貿易關係時表示，中美兩個都是具智慧的國家，不會做一些極度愚蠢的事，認為中美兩國在今後一段長時間，在經濟和其他方面會是超級大國，任何緊張關係都不應該影響雙方在貿易上的雙贏利益。

畢非德續稱，美國在貿易方面表現良好，中國的表現也相當好，唯一的問題是有時候一方稍微佔了點優勢。美國及中國是全世界最大威力的國家以及經濟體系，有很多共同的興趣及利益，大家也都非常注意這兩個國家，這將是一個雙贏的局勢。

他相信，中國一段時間後最終會變成和美國一樣強大的經濟體，雖然和美國經濟機制不同，但中國也有很好的經濟機制，儘管面臨着增長煩惱，相信中國擁有光明的未來。

對於虛擬貨幣，畢非德認為它的結局將非常慘，虛擬貨幣不像土地或公司般產生價值，人們可能會像去年那樣對虛擬貨幣趨之若鶩，但熱潮過後，糟糕的結局就要出現，這樣的交易也往往吸引騙子。

投資前景方面，畢非德仍認為股票長線增長仍然吸引。他以在1942年分別投資1萬美元於股市與黃金為例，投資股市這筆投資今日價值達5100萬美元，但投資於黃金，現在價值大約40萬美元。通過數字證明，股市在長遠較黃金更有可能帶來利潤。

此外，畢非德還提到今年他滿88歲，8在中國是吉利的數字，所以今年可能適合在中國做一筆收購。