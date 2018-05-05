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中興發內部信 已向美商務部申請暫停執行拒絕令

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遭美國制裁的中興通訊(00763)向員工發信，表示已正式向美國商務部提交了關於暫停執行拒絕令的申請，並根據其指引提交了補充材料。

內地媒體引述內部員工的信件指，中興自事件發生以來，積極與美國政府相關部門溝通，強調不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也會運用一切法律允許的手段，維護自身的合法權益。

內部信件又稱，公司將繼續保持與各方緊密溝通，盡最大努力在更短時間內解決問題，又指「路再長也有終點，夜再長也有盡頭，讓我們堅定信心、滿懷希望迎接黎明的到來」。

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