國際財經

巴西總統特梅爾(Michel Temer)接受當地電視台採訪時表示，美國宣布對進口鋼鋁徵收關税的舉措，會對巴西相關產業造成嚴重影響，巴西政府希望通過協商方式解決這一問題。

特梅爾表示，美國是巴西鋼產品的重要進口國，美國政府的這一舉措會對巴西鋼鐵生產商造成嚴重影響。

根據巴西鋼鐵冶金協會的數據，美國的鋼鋁關税措施可能使巴西鋼鐵出口量減少約60%。

他指出，巴西政府希望與美國方面保持協商。美國政府對鋼鋁關税豁免期一再推遲，為進一步協商提供了可能。