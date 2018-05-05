國際財經

石藥染藍成恒指新貴 剔出聯想集團

恒指公司公布季度檢討結果，石藥集團(01093)獲納入恒生指數成分股，剔出聯想集團(00992)。

李書福斥4.3億增持吉利汽車

聯交所權益披露，吉利汽車(00175)主席李書福，周三(2日)於場內增持2015.4萬股吉利，每股平均價21.479元，涉資約4.33億元。是次增持後，李書福持有吉利的權益增至46.39%。

阿里巴巴全年盈利增44%

阿里巴巴全年盈利按年增長44%，每股賺32.86元人民幣，經調整的EBITA按年增長40%，至970.03億元人民幣。期內收入按年增長58%，創上市以來最高增速紀錄。

蘋果破頂領軍 道指收市飆332

美股周五未受4月非農新增職位差過預期影響，在蘋果股價創新高帶動下，道指一度飆403點，收市仍漲332點或1.39%；標指則升1.28%；納指強勢抽升1.71%。「股神」畢非德旗下巴郡上季大舉增持7500萬股蘋果，刺激蘋果最多漲4.16%，曾見184.25美元歷史新高，收市升3.92%報183.83美元。

中國擬增購美商品 降汽車等關稅

國際金融焦點簡訊

‧路透：中國提出購買更多美國商品，降低包括汽車在內的部分商品關稅

‧美國4月非農業新增職位16.4萬，高於3月的13.5萬，但低於市場預期的19.2萬

‧市場調低對聯儲局今年內加息4次的預期，機會率由數據公布前的41%降至38%

‧ICE美滙指數曾高見92.9，是去年12月底以來最高，尾市升0.2%至92.612

‧紐約6月期金收市升2美元或0.2%，報每盎斯1314.70美元

‧委內瑞拉及伊朗問題，推動紐約6月期油升1.9%，收報每桶69.72美元

‧歐股全線造好，德國DAX指數收報12819點，升1.02%

‧恒指夜期收報29991點，升211點，較昨日恒指收市高水65點

‧ADR港股比例指數收報30292點，較昨日恒指收市高365點或1.2%

‧滙豐(00005)ADR折合收報76.89港元，較香港收市高2.5%

‧騰訊(00700)ADR折合收報389.4港元，較香港收市高1.7%

‧人民幣兌美元在岸價跌穿6.36，低見6.3612，收報6.3589，較上日下午4時30分跌57點子

‧紐約聯儲銀行行長達德利：美國經濟基調穩固，通脹趨向聯儲局訂下的2%指標

‧三藩市聯儲銀行行長威廉斯：聯儲局今年加息三或四次仍然是正確想法

‧達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭：美國工資上升壓力持續增加，聯儲局有必要續循序漸進加息

‧亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克：聯儲局今年應該還要加息兩次；貨幣政策有可能需要再收緊些