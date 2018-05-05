國際財經

美國就業市場繼續處於強勁但未算過熱的狀態，4月新增職位和薪酬增幅均差過市場預期，惟失業率跌至逾17年新低。美股周五不太受就業數據影響，主要受惠蘋果股價再創新高，道指一度飆403點。儘管聯儲局未有迫切性提速加息，但美元依然強勁，美滙指數再創今年新高。

蘋果曾飆4.16% 收市漲3.92%

美股早段反覆，之後企穩，升幅隨後逐步擴大，道指尾段衝上即日高位24333點，收市回順報24262點，漲332點或1.39%；標指則升1.28%；科技板塊在蘋果帶動下跑贏大市，納指強勢抽升1.71%。「股神」畢非德透露，巴郡上季大舉增持7500萬股蘋果，刺激該股最多漲4.16%，曾見184.25美元歷史新高，收市升3.92%報183.83美元。

歐股主要市場向好，惟法國巴黎銀行業績差勁，拖累法國股市僅微升0.26%。亞洲股市普遍受壓，投資者擔心中美貿易談判破裂。

美國勞工部公布4月非農業就業數據，新增職位16.4萬，高於3月的13.5萬，但低於市場預期的19.2萬。新職位主要來自專業及商業服務，增加5.4萬個空缺。失業率更自2000年12月以來首次跌穿4%水平，在前6個月一直維持在4.1%後，4月降至3.9%，好於預期。惟勞動人口參與率收縮0.1個百分點，減至62.8%。平均時薪報26.84美元，按年增長2.6%，略遜於3月的增幅及市場預測。這令市場略為調低對聯儲局今年內加息4次的預期，加息機會率由數據公布前的41%降至38%。

新增職位16.4萬遜預期

新增職位數據不理想，ICE美滙指數一度下跌，其後反彈，高見92.9，是去年12月底以來最高，尾市回順升0.2%，至92.612，保持在1月以來高位，本周累計暫升1.2%。歐羅兌美元跌至1.1956，前一天為1.1988，本周累計暫升1.4%。英鎊兌美元曾回落至1.3487，是1月11日以來首度低於1.35，尾市報1.3535，前一天為1.3573，本周累計暫跌1.8%。日圓兌美元上揚，報109.09，前一天為109.19，本周變動不大。紐約6月期金收市升2美元或0.2%，報每盎斯1314.70美元，本周累計跌0.7%，是連挫第3周。

委內瑞拉經濟危機惡化，伊朗或面對新石油禁運，推動紐約6月期油升1.29美元或1.9%，收報每桶69.72美元，是2014年11月26日來最高。