國際財經

美國非農業新增職位遜預期，但失業率降至17年來最低水平，加上中美貿易磋商取得局部進展，以及蘋果股價創新高推動下，美股中段升勢進一步擴大，三大指數齊升逾1%，道指最多升308點，高位曾觸及24238點。

截至本港凌晨約1時13分，道指報24236點，升306點或1.28%；標普500指數報2660點，升30點或1.15%；納指報7195點，升107點或1.52%。

「股神」畢非德(Warren Buffett)旗下投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)在今年首季大手買入7500萬股蘋果股票，蘋果股價升3.47%，報183.02美元，盤中曾攀至高位183.87美元，創歷史新高。

美國4月非農業職位增加16.4萬個，少過市場預期，而3月非農業新增職位則向上修訂至13.5萬個。數據又顯示，美國上月失業率下跌至3.9%，是半年來首次下跌，為2000年底以來新低，但主要由於部分失業人士放棄找尋工作。期內，建築業職位增加1.7萬個，製造業職位增加2.4萬個；平均時薪升幅放緩至0.1%。

美國貿易代表團結束與中方進行的第二日經貿磋商，但仍有較大分歧。據新華社報道，中美就擴大美國對華出口、雙邊服務貿易、解決關稅及非關稅措施等問題，在部分領域達成一些共識，惟仍有相當大的分歧。雙方同意建立工作機制，保持密切溝通。率團訪京的美國財長努欽形容，雙方對話友好。

歐股收市造好，英國富時100指數收報7567點，升0.86%或64點，本周累計攀升0.9%。德國DAX指數升1.02%；法國CAC 40指數升0.26%。

ICE美滙指數反彈0.14%，報92.57。歐羅退守至1.1961美元，挫0.23%。紐約6月期油飆升1.9%，每桶報69.73美元，盤中逼近70美元水平，最高觸及69.97美元。刷新2014年底以來盤中最高位。紐約6月期金微升0.11%，報每盎斯1314.2美元。