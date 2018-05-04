國際財經

歐洲股市周五收市造好，反映泛歐股市表現的Stoxx Europe 600指數收報387.03點，升0.6%。本周累計漲0.6%，是連續6周錄得上升。

英國富時100指數收報7567點，升0.86%或64點，本周累計攀升0.9%。英鎊兌美元滙價回軟，加上礦業股造好，成為推升英股的催化劑。礦業股BHP Billiton高收2.8%，滙控(HSBA)業績後倫敦股價受壓。

德國DAX指數收報12819點，升1.02%或129點；法國CAC 40指數收報5516點，升0.26%或14點。