國際財經

美國非農業新增職位遜預期，但市場亦關注中美貿易磋商結果，道指中段反彈逾200點。

截至本港時間晚上約10時53分，道指報24133點，升212點或0.89%；標普500指數報2647點，升17點或0.68%；納指報7164點，升76點或1.08%。

美國4月非農業職位增加16.4萬個，少過市場預期，而3月非農業新增職位則向上修訂至13.5萬個。

數據又顯示，美國上月失業率下跌至3.9%，是半年來首次下跌，為2000年底以來新低，但主要由於部分失業人士放棄找尋工作。

期內，建築業職位增加1.7萬個，製造業職位增加2.4萬個；平均時薪升幅放緩至0.1%。

美國貿易代表團結束與中方進行的第二日經貿磋商，但仍有較大分歧。

據新華社報道，中美就擴大美國對華出口、雙邊服務貿易、解決關稅及非關稅措施等問題，在部分領域達成一些共識，惟仍有相當大的分歧。雙方同意建立工作機制，保持密切溝通。率團訪京的美國財長努欽形容，雙方對話友好。

歐股方面，英國富時100指數報7561點，升59點或0.79%；德國DAX指數報12796點，升106點或0.84%；法國CAC 40指數報5505點，升4點或0.08%；意大利富時MIB指數報24297點，升232點或0.97%。