國際財經

美國非農就業數據遜預期，美股早段下跌，道指回軟。

截至本港時間晚上約9時41分，道指報23866點，跌63點或0.27%；標普500指數報2623點，跌6點或0.24%；納指報7084點，跌3點或0.05%。

數據方面，美國4月非農業新增職位16.4萬個，低於市場預期增加19.2萬個；失業率為3.9%，為2000年底以來新低，預期為4%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報68.51美元，升0.08美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報73.57美元，跌0.03美元或0.04%。