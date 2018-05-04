國際財經

中美經貿達部分共識，個別問題仍存大分歧，加上市場觀望美國非農就業數據，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7545點，升43點或0.58%；德國DAX指數報12751點，升60點或0.48%；法國CAC 40指數報5502點，升不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報24203點，升145點或0.61%。

數據方面，歐羅區4月服務業採購經理指數(PMI)終值為54.7，為8個月低點；綜合PMI終值為55.1，為15個月低點。德國4月服務業PMI終值從3月的53.9降至53，降至19個月最低水平；綜合PMI終值從3月的55.1降至19個月低位54.6。不過，法國4月服務業PMI終值由3月的56.9升至57.4，綜合PMI指數從3月的56.3升至4月的56.9，兩者與初值持平。

另外，歐羅區3月零售銷售按月增長0.1%，低於預期增長0.5%；按年則上升0.8%，預期為增長1.9%。歐洲央行(ECB)副行長岡斯坦西歐表示，歐央行在緩慢地撤出刺激措施，從通脹低迷來看，謹慎是有道理的。

道指期貨暫報23889點，跌21點。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報68.37美元，跌0.06美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報73.57美元，升0.05美元或0.07%。