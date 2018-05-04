國際財經

近期歐羅區公布的經濟數據令人失望：周三(5月2日)公布的歐羅區第一季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.4%，遜於前值按季增長0.7%；周四(5月3日)公布的歐羅區4月未季調消費者物價指數(CPI)初值按年增長1.2%，差於預期按年增長1.3%。疲軟的數據顯示歐羅區經濟有所放緩，令市場對於歐洲央行或在今年6月向市場傳遞何時退出量化寬鬆計劃的預期大幅降溫。

不過，周四(5月3日)歐盟委員會公布了2018年春季經濟預測，稱2017年歐羅區的經濟增速超出預期，達到創十年新高的2.4%，2018年料將維持強勁增長，加之美國聯儲局周四凌晨宣布維持利率不變，而且政策聲明偏向鴿派，拖累美滙指數回落至92.32，終結連續三個交易日上漲，歐羅/美元則自日內低位1.1937反彈回升，一度升穿1.2000關口至1.2008。

事實上，歐羅/美元本周已是第三周進入下跌，目前較4月17日高位1.2413已累計下跌逾450點，除了受累於歐羅區自身的經濟增速放緩外，美國掀起的貿易保護主義亦對歐羅區經濟造成衝擊。歐盟作為美國最大的商品交易夥伴，去年兩地貿易總額高達7000億美元，而周二(5月1日)美國總統特朗普(Donald Trump)宣布推遲至6月1日才作出對歐盟、加拿大、墨西哥關稅問題的決定，德國總理默克爾(Angela Dorothea Merkel)亦表示若特朗普不對歐盟關稅給予永久豁免，歐盟將準備反擊。若歐盟最終無法獲得永久豁免，本已放緩的經濟復甦進程或再受打擊，市場對於歐洲央行收緊貨幣政策的預期料將進一步降溫。

不僅如此，歐羅區第三大經濟體意大利在3月4日大選形成懸浮議會的僵局後在近兩個月裡一直無法順利完成政府組閣，意大利前總理、力量党的領袖貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)也在上周末媒體採訪中表示如果無法完成組閣，重新大選是最可能的選項，意大利的不確定性亦限制了歐羅的進一步反彈。

技術分析方面，歐羅/美元自4月23日跌破重要支持1.2200區域(日線圖形成的大型區間底部)之後跌勢加速，短短兩個星期內已下挫逾200點，本周三(5月2日)曾最低跌至1.1937，創下自1月11日以來的三個半月新低。今天歐羅/美元反彈至時段高位1.1995後受阻回落，明顯仍受制於日線圖下降通道之內波動，但由於日線圖的RSI顯示滙價已呈超賣，若今晚20:30公布的美國4月非農就業數據表現疲弱，歐羅或有機會出現技術反彈。屆時需留意短期阻力1.2000關口及下方支持1.1900水平。

策略方面，我們根據4月26日策略已於1.2140沽出歐羅/美元（下望1.2040，升穿1.2190止損），並於1.2040平倉，獲利100點。短期內若歐羅/美元反彈突破1.1990-1.2000阻力區域，我們將買入歐羅，上望1.2100，跌穿1.1940止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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