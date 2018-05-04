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今日 18:00 國際財經

沃爾瑪傳1170億入股Flipkart

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外電引述知情人士透露，印度最大電商Flipkart董事會同意出售約75%股權予沃爾瑪財團，作價約150億元(美元‧下同)，相當於1170億港元。

作為該交易的一部分，軟銀將以200億美元的估值，出售其所持Flipkart全部20%股權。此外，谷歌母公司Alphabet也可能加入沃爾瑪財團參與此次投資。

報道稱，Flipkart董事會已批准交易，有望於未來10日內完成。

此前，報道指全球最大電子商貿平台之一的亞馬遜(Amazon)，正尋求收購Flipkart約60%股權。

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